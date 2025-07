Gnassi | Zero fondi per la Marecchiese

La statale Marecchiese, simbolo di collegamento e vitalità, rimane in balia delle promesse non mantenute. Nonostante le parole e le intenzioni, il governo di centrodestra continua a mancare di risorse concrete nel contratto di programma 2021-2025 e nei decreti infrastrutture, evidenziando un vuoto che rischia di compromettere il suo sviluppo. L’onorevole Andrea Gnassi (Pd) denuncia il continuo bluff e chiede azioni decisive per una strada fondamentale per il territorio.

"Ancora confermate zero risorse nel contratto di programma 2021-2025 tra ministero dei Trasporti e Anas, zero risorse nel decreto infrastrutture e zero nell’emendamento ad hoc. Ad oggi e ovunque non c’è ancora nessuna traccia di atti concreti e risorse per la statale Marecchiese. Il bluff continua". L’onorevole Andrea Gnassi (Pd) punta il dito contro l’esecutivo di centrodestra. "Anziché fare atti di governo con risorse, Anas ha partecipato non a una conferenza di servizi con i comuni per condividere la progettazione ma a un incontro pubblico, il 30 maggio scorso, per la presentazione di un fantomatico ‘iter progettuale’ con partiti di centrodestra – commenta l’ex sindaco di Rimini – Ancora la situazione non si è spostata di un millimetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gnassi: "Zero fondi per la Marecchiese"

