Un’ambulanza per Kiev Catena di solidarietà per il popolo in guerra

Un gesto di solidarietà che attraversa l’Italia: dalla Toscana parte un’ambulanza diretta a Kharkiv, simbolo di speranza e supporto per il popolo ucraino in guerra. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra tre associazioni toscane, dimostrando come l’unione e il cuore generoso possano fare la differenza in tempi di crisi. Un esempio concreto di solidarietà che rafforza il legame tra le comunità e il desiderio di ricostruire un futuro di pace.

Mentre a Roma proseguono i lavori della quarta Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, dalla Toscana parte un’ ambulanza alla volta Kharkiv, una delle città più colpite dal conflitto. L’arrivo del mezzo è il risultato di una collaborazione tra tre associazioni toscane: Comunità Ucraina Valdera Aps, Lilea di Firenze e Prato e Ucraina nel cuore di Livorno. "Grazie ai cuori generosi di tanti cittadini – dice Nicola Cipolla dell’associazione pontederese – l’ambulanza carica di solidarietà è arrivata in Ucraina. In un momento di dolore e bisogno, questo gesto significa cure, salvezza e un segnale di vicinanza che supera ogni confine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’ambulanza per Kiev . Catena di solidarietà per il popolo in guerra

In questa notizia si parla di: ambulanza - solidarietà - kiev - catena

