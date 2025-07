Olimpiadi della Cultura In scena la montagna

Le Olimpiadi della Cultura si accendono in Sondrio con il progetto “La montagna in scena”, patrocinato dalla Regione e premiato con oltre 75mila euro. Un’iniziativa che celebra la maestosità della montagna in tutte le sue sfaccettature, promuovendo sport, sostenibilità e inclusività. Innovativo e coinvolgente, il progetto unisce eventi tradizionali e novità sorprendenti, facendo di Sondrio il cuore pulsante di una manifestazione che anticipa Milano Cortina 2026.

Il progetto olimpico del comune di Sondrio promosso dalla Regione. La montagna in tutte le sue sfaccettature, lo sport con le sue declinazioni di sostenibilità e inclusività sono al centro del progetto “ La montagna in scena: Sondrio per Milano Cortina 2026 “, sviluppato dal Comune, che è stato premiato dalla Regione con un contributo di oltre 75mila euro: innovativo e propositivo nel suo integrare eventi ricorrenti e novità assolute, appositamente ideate per arricchire l’offerta culturale del territorio nel periodo compreso tra la vigilia olimpica e i mesi successivi. Neve, sport, tradizioni, cultura ed enogastronomia: un’offerta di eccellenza su cui puntare per valorizzare la montagna e renderla attrattiva, cogliendo l’opportunità straordinaria offerta dalle Olimpiadi e Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi della Cultura. In scena la montagna

