Microgomma investe 23 milioni. Nuovo stabilimento a Rapolano e raddoppio di quello per il biogas.

Microgomma Energia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di innovazione e sostenibilità in Toscana. Con un investimento di 23 milioni di euro, tra cui il raddoppio del sito dedicato al biogas e la riqualificazione di un’area industriale abbandonata, l’azienda senese punta a potenziare la propria presenza sul territorio. Entro il 2026, la nuova sede promette di diventare un centro di eccellenza, dimostrando che crescita e rispetto ambientale possono convivere e aprire nuove prospettive per il futuro.

È un investimento da 13 milioni di euro sul territorio promosso da un'azienda senese, è l'importante riqualificazione di un insediamento da tempo abbandonato all'interno di un'area industriale, è il messaggio che accanto alla vocazione turistico-culturale può (e magari deve) continuare a ricercare soluzioni innovative per garantire un futuro di crescita alle imprese. Entro il 2026 l'azienda Microgomma Energia aprirà la propria sede in località Sentino, nel comune di Rapolano Terme, a fianco della Siena-Bettolle all'altezza dello svincolo per Serre di Rapolano. A inizio aprile è stato concesso dal Comune di Rapolano il permesso di costruire e subito sono iniziati i lavori sui sette ettari che erano stati acquistati nel 2023 dal Gruppo Pellegrini, storica azienda del territorio fondata nel 1974 con la sede ad Abbadia di Montepulciano.