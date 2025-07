Personale scuole e viabilità | ecco gli stanziamenti

Il consiglio provinciale di Lecco ha approvato il bilancio 2025, destinando oltre 679mila euro al personale scolastico e alla viabilità. Una cifra che riflette l’impegno per garantire servizi essenziali e migliorare le infrastrutture, anche in vista del rinnovo contrattuale ancora in sospeso. Questi stanziamenti rappresentano un passo importante verso un territorio più efficiente e sostenibile, ma restano sfide da affrontare per garantire stabilità e qualità a lungo termine.

È stata approvata dal consiglio provinciale di Lecco, durante l’ultima seduta del 9 luglio, la delibera di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per il 2025, che impone annualmente la verifica della tenuta finanziaria degli enti entro il 31 luglio. Per quanto riguarda il personale, la voce di spesa ammonta a oltre 679mila euro, tra cui 313mila euro per l’indennità di vacanza contrattuale, dovuta al mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali, e 266mila euro per avviare un percorso di armonizzazione del trattamento accessorio del personale non dirigente, rispetto agli standard ministeriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Personale, scuole e viabilità: ecco gli stanziamenti

