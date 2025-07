Dazi Trump strapazza il Canada E ora l' Europa ha davvero paura

L'ombra delle nuove tariffe di Donald Trump si allunga sull'Europa, generando preoccupazione tra governi e imprese. Dopo aver colpito il Canada con tariffe del 35%, l'incertezza si fa strada anche nel Vecchio Continente, dove una minaccia di misure simili si fa sentire forte e chiara. La tensione sui dazi potrebbe ridisegnare gli equilibri commerciali globali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L'ennesimo strappo di Donald Trump sul fronte commerciale fa tremare i mercati e mette in allerta governi e imprese. Dopo aver annunciato tariffe del 35% sui prodotti canadesi, il presidente americano ha confermato che una lettera analoga è in arrivo per l'Unione europea. "Vorrei farlo oggi (ieri; ndr), sto parlando con l'Ue che, come sapete, è composta da diversi Paesi", ha dichiarato alla Nbc. Si tratterebbe della ventesima lettera inviata a partner commerciali negli ultimi giorni. Il testo indirizzato al premier canadese Mark Carney pubblicato anche su Truth Social è stato netto. "Invece di collaborare con gli Stati Uniti, il Canada ha reagito con i propri dazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Trump strapazza il Canada. E ora l'Europa ha davvero paura

In questa notizia si parla di: trump - dazi - strapazza - canada

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Dazi, Trump strapazza il Canada. E ora l'Europa ha davvero paura; Tutte le conseguenze dei dazi di Trump sul petrolio e l’energia; Dazi, le vere mire di Trump, i precedenti con Obama e le paure della Germania.

Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto. Oggi la lettera all'Ue - Il presidente Usa ha anche detto di voler imporre tariffe generalizzate sulla maggior parte dei partner commerciali. Come scrive tg24.sky.it

Trump: "Dazi al 35% per il Canada dal 1 agosto". In arrivo lettera all'Ue - Pubblicata una 'lettera' indirizzata al premier canadese Mark Carney: per i presidente Usa il 'fentanyl non è l'unico problema' ... Da msn.com