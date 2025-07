Strattonò dipendente Messa alla prova per ex dirigente Pro Gest

Nell'affascinante scenario delle indagini giudiziarie, stratton242 si trova ora alla prova: una richiesta di messa alla prova nell'ambito di un secondo filone che coinvolge un ex dirigente di Pro Gest di Altopascio. La vicenda, ancora in evoluzione, potrebbe non sfociare in un processo, ma apre un parco di interrogativi sulla trasparenza e le responsabilità aziendali, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi a novembre.

Richiesta di messa alla prova, nel secondo filone di inchiesta (nel primo si dovrà stabilire se ci sono state minacce ai dipendenti, con audizione dei testimoni), per un ex dirigente dell’azienda Pro Gest di Altopascio. Il giudice, dottor Nerucci, pm dottor Dello Iacono, ha rinviato a novembre per elaborazione del programma e per consentire il risarcimento alle parti civili che si erano costituite. Probabilmente l’imputato non andrà a processo. Si è dibattuto ieri mattina in Tribunale la vicenda che ha riguardato un dirigente di 67 anni dell’impresa del settore cartotecnico. La storia risale al febbraio del 2024, quando l’allora direttore generale dello stabilimento altopascese che fa parte della holding veneta, ebbe una discussione con un dipendente di 37 anni, con mansione di secondo macchinista, difeso dall’avvocato Ilenia Vettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strattonò dipendente. Messa alla prova per ex dirigente Pro Gest

