La sicurezza urbana Firmati i patti in prefettura | Aumentare le telecamere

A Pistoia, la sicurezza urbana si rafforza con i nuovi Patti firmati in Prefettura, un impegno concreto per prevenire la criminalità e tutelare il decoro cittadino. Tra le misure adottate, l’aumento delle telecamere rappresenta un passo deciso verso un ambiente più sicuro e controllato. Con questi interventi, la città mira a garantire legalità e tranquillità per tutti i cittadini, consolidando il suo ruolo di comunità virtuosa e protetta.

PISTOIA Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, promozione e tutela della legalità, dissuasione di ogni condotta illecita e promozione e rispetto del decoro cittadino. Sono gli obiettivi dei Patti sulla sicurezza urbana firmati ieri in Prefettura, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Licia Donatella Messina e dedicata al potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Potenziamento che in questa fase riguarda quattro Comuni del territorio provinciale: Lamporecchio, Montale, Pieve a Nievole e Quarrata. La firma del documento – è stato spiegato – è propedeutica alla presentazione di progetti comunali volti all’ottenimento di fondi messi a bando con il decreto del 27 dicembre 2024 del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sicurezza urbana. Firmati i patti in prefettura: "Aumentare le telecamere"

In questa notizia si parla di: sicurezza - urbana - firmati - patti

Genesi e criticità della sicurezza urbana - La sicurezza urbana ha radici storiche risalenti al 1994, con il progetto Città Sicure della regione Emilia Romagna.

Firmati questa mattina in Prefettura i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata” tra il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e i Sindaci di 33 Comuni della provincia. #firmatiiPattitraPrefetturae33Comunidellaprovinci Vai su Facebook

Firmati in Prefettura i Patti per la sicurezza urbana; La sicurezza urbana. Firmati i patti in prefettura: Aumentare le telecamere; Caltanissetta, firmati i Patti per la sicurezza urbana in sette comuni.

Montoro: Carratù firma i patti per la sicurezza urbana e partecipata - I patti mirano a rafforzare la cooperazione tra enti per la prevenzione dei fenomeni di criminalità Montoro, in Prefettura di Avellino il sindaco Carratù firma i Patti per la Sicurezza Urbana e la Pro ... Si legge su msn.com

In Prefettura firmati i nuovi Patti per la Sicurezza Urbana - Nei comuni di Merate, Carenno, Pescate, Perledo e Nibionno Collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e cittadini LECCO – Si è svolto questa mattina, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, il ... Segnala msn.com