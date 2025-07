Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France Pallanuoto Mondiali Europei Calcio Femminile

In vista del weekend del 12 luglio 2025, Digital-News.it vi guida attraverso la ricca programmazione sportiva della Rai. Dai momenti salienti del Tour de France alla pallanuoto ai Mondiali, passando per gli Europei e il calcio femminile, preparatevi a vivere ogni emozione in diretta su Rai Sport HD e altri canali. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura completa e coinvolgente che non delude mai.

In vista del weekend, Sabato 12 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 TivĂąsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura ch. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile

In questa notizia si parla di: sport - sabato - luglio - diretta

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Diretta #RaiSport Sabato #5Luglio 2025 Ciclismo #TourdeFrance 1a Tappa, Europei Calcio Femminile https://digital-news.it/palinsesti/rai/rai-sport/9288/diretta-rai-sport-sabato-5-luglio-2025-ciclismo-tour-de-france-1a-tappa-europei-calcio-femminile… @RaiS Vai su X

Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile In vista del weekend, Sabato 5 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 d Vai su Facebook

Sinner-Djokovic oggi, semifinale Wimbledon 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Mondiali nuoto 2025 su Sky: al via a Singapore pallanuoto, acque libere e artistico; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 4 al 6 luglio.

Linea Verde Illumina: sabato 12 luglio in Liguria su Rai 1 - 00 nuova puntata di Linea Verde Illumina: sport, salute, inclusione e benessere da Liguria e Alto Adige ... Riporta lifestyleblog.it

Sport in tv sabato 5 luglio: programma e orari di tutti gli eventi - Sabato 5 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con Wimbledon, dove Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez ... Si legge su sportface.it