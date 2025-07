Liquid Factory Aspiranti startup in fila per entrare

La Liquid Factory si prepara a far decollare il futuro dell’innovazione, con un’onda di giovani talenti provenienti da 38 Paesi pronti a rivoluzionare il panorama startup. L’acceleratore valtellinese, in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio, sta attirando menti brillanti e ambiziose che vogliono fare la differenza, portando Sondrio e l’Italia al centro dell’ecosistema tecnologico globale. Solo quattro imprenditori avranno l’opportunità di vivere questa incredibile esperienza: il conto alla rovescia è iniziato.

La Liquid Factory porterà altri giovani talenti a Sondrio, in stretto contatto con la Silicon Valley. L’acceleratore valtellinese, lanciato l’anno scorso in collaborazione con Banca popolare di Sondrio per connettere talenti europei alla Silicon Valley, chiude la call per il Batch 2025 con numeri da primato: 545 candidature provenienti da 38 Paesi, oltre il triplo rispetto alle 181 della prima edizione del 2024. Solo quattro imprenditori otterranno l’accesso al programma, fissando un tasso di ammissione dello 0,7%, inferiore perfino a quello dell’iconico acceleratore statunitense Y Combinator. "Il boom di candidature conferma quanto di buono fatto con il primo batch – dichiara Fabrizio Capobianco, partner di The Liquid Factory – e che esiste uno straordinario bacino di talenti entusiasti di venire in Valtellina e pronti a sfondare: il nostro compito è dar loro gli strumenti per farlo subito e nel più breve tempo possibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Liquid Factory. Aspiranti startup in fila per entrare

