Parco attività nel mirino | Incubo sospensione Bani | Nessuna tagliola

Un nuovo capitolo di tensione scuote il Parco di San Rossore: imprese e amministrazione si confrontano sulla sospensione delle attività commerciali, con critiche accese e un futuro incerto. La comunicazione che invita alla cessazione entro il 30 settembre ha sollevato forti reazioni, evidenziando le sfide tra conservazione e sviluppo economico. Ma cosa succederà adesso? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

di Gabriele Masiero PISA Si apre un fronte polemico tra imprese e Parco di San Rossore. E ad accendere la miccia è il direttore generale della Confcommercio che critica una comunicazione inviata in questi gironi alle attività che esercitano all’interno dell’area protetta intimando la cessazione di ogni attività entro il 30 settembre. "Ci chiediamo con quale coraggio - attacca Pieragnoli - il Parco, che per definizione dovrebbe tutelare realtà economiche di cui beneficia l’intera Tenuta di San Rossore, intimi unilateralmente la sospensione dell’attività di queste aziende, in modo totalmente intempestivo e inopportuno nei tempi e nei modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it