L’Avane si rialza nel derby Bene Gambassi | 3-1 in casa

Torna alla vittoria ile lo fa superando 3-1 inl’Audace Legnaia. Micidiale uno-due dei termali tra il 22’ e il 28’ con Gueye e Salucci. In avvio di ripresa gli ospiti accorciano le distanze su rigore e sfiorano due volte il pari, poi in pieno recupero Angioli cala il tris. Con questo successo ilconserva il proprio quarto posto a meno uno dall’Incisa e a 6 lunghezze di ritardo dal secondo posto del Barberino Tavarnelle. Scendendo in Seconda Categoria, invece, reazione d’orgoglio del, che dopo 4 sconfitte consecutive senza segnare fa suo illingo tutto empolese contro il Monterappoli. Decisivi il rigore trasformato da Khazen e la rete di Bartolini, mentre per la squadra di mister Bruno ha segnato Scappini. Pur rimanendo ultimi i gialloneri della coppia Coppola-Fanelli rimettono nel mirino almeno i play-out, adesso distanti solo 2 punti.