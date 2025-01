Quifinanza.it - Jsw Piombino firma proroga cassa integrazione per 1.310 operai fino al 2026

È statoto il verbale che ufficializza ladellain deroga per 1.310 lavoratori di Jsw Steel Italyal 7 gennaio. La misura riguarda 500conal massimo del 90% e 810 lavoratori con centri di costo inattivi a zero ore. L’impegno economico complessivo ammonta a oltre 31 milioni di euro.L’accordo è stato siglato durante una riunione presso il ministero del Lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti del ministero stesso, del MIMIT, della Regione Toscana, dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), oltre alla direzione di Jsw e alle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, affiancate dai rispettivi coordinatori RSU, Usb e Ugl.Jsw Steel Italyaccordo: cosa comportaL’intesa prevede che i 1.310 lavoratori coinvolti siano suddivisi in due gruppi:500impiegati nei centri di costo attivi, con unautilizzabileal 90%;810 lavoratori appartenenti ai centri di costo inattivi, per i quali è prevista laa zero ore.