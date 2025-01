Sport.quotidiano.net - Il grande assente. Quanto manca Romagna. Le statistiche certificano

SASSUOLONon è un giocatore a fare una squadra, né un reparto. Esistono giocatori, però, il cui peso e la cui esperienza si sentono parecchio quandono, e i numeri difensivi del Sassuolo dicono che l’assenza in campo di Filippo(foto), che si bloccò durante il derby con la Reggiana, è statisticamente assai rilevante. Il primo dato è di facile lettura, ma anche poco profondo: i neroverdi prendono infatti gol senza soluzione di continuità da quando il centrale marchigiano si è fermato, appunto 8 partite consecutive, che diventano 10 di fila senza di lui se si aggiungono le gare dell’andata con Brescia e Juve Stabia, quandorimase in panchina. La sequenza di 4 clean sheet di fila all’andata (Modena, Mantova, Sudtirol, Salernitana e Reggiana, quest’ultima almeno in parte) vedeva il centrale sempre titolare, così come quello immediatamente precedente, contro il Modena.