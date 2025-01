Nerdpool.it - Captain America: Brave New World ottiene una valutazione prevedibile

New, a poche settimane dall’uscita, continua a svelare nuovi dettagli, inclusa la suaufficiale.Il film vedrà Anthony Mackie nel suo primo film da protagonista come nuovo, raccogliendo l’eredità di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Inoltre, segnerà il debutto di Harrison Ford nel MCU nel ruolo di Thaddeus Ross.LadiNewOgni film riceve unaufficiale poco prima della sua uscita, eNewnon fa eccezione. La Classification & Ratings Administration (CARA) ha confermato che il film sarà classificato come PG-13, con la seguente motivazione:“Scene intense di violenza e azione, e linguaggio forte.”Questanon sorprende, in quanto segue il trend degli altri film della saga di