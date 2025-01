Imiglioridififa.com - FC 25 Aggiornamento creazione TOTY da ripetere 105 volte (Lookman tra i premi)

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le sfiderosa di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme cosa serve per completare quello denominatoCompleta la SCR100per ottenere pacchetti!non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 11x 77+ x3 Rare Players Pack Non scambiab.Ripetibile solo 105.Scadenza: 21 febbraio Cosa richiede l’SBCRari: Min. 1 ogg. giocatoreQualità giocat.: Esattamente Giocatori d’oroIcollegatiCosa fare: Completa 5l’SBCo: 86+ x3 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 10l’SBCo: 83+ X3 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 15l’SBCo: 83+ X3 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 20l’SBCo: Prime Gold Players PackCosa fare: Completa 25l’SBCo: 80+ X10 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 30l’SBCo: 81+ X11 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 40l’SBCo: 83+ X5 Rare Gold Players PackCosa fare: Completa 50l’SBCo: AdemolaMenzione d’onoreCosa fare: Completa 60l’SBCo: Rare Players PackCosa fare: Completa 70l’SBCo: Replay Ultra Rare Players PackCosa fare: Completa 80l’SBCo: Prime Gaming PackCosa fare: Completa 90l’SBCo: First Half Foundations Encore PackCosa fare: Completa 100l’SBCo: 84+ X4 Rare Gold Players PackRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.