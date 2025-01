Ilnapolista.it - Elmas pronto a rilanciarsi in Spagna: vicino il prestito di sei mesi al Valencia (Schira)

Eljifnon è riuscito a essere un calciatore chiave del Lipsia, dopo il suo trasferimento dal Napoli lo scorso inverno.Ora per il macedone sembra essere arrivato il momento diin un nuovo club.Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolòè moltoad approdare alinper sei, ovvero fino a fine stagione.Eljif #is getting closer to #from #Leipzig on a 6-months loan. #transfers— Nicolò(@Nico) January 27, 2025Il club giallorosso non sta vivendo un bel periodo, sono in zona retrocessione e ieri hanno perso 7-1 contro il Barcellona. Di certo non è ildi 20 anni fa e l’ex Napoli spera di poter dare un contributo alla salvezza del club, ritrovando anche un po’ della fiducia persa negli ultimi