Inter-news.it - Criscitiello sicuro: «Frattesi? No addio, non c’erano i presupposti»

chiude il caso. Non ci sarà, a detta sua, nessuna cessione almeno in questa sessione per il centrocampista dell’Inter.TELENOVELA CONCLUSA – Alla fine dei giochi, Daviderimarrà all’Inter. Il caso è chiuso e lo ha fatto direttamente ieri lo stesso centrocampista nerazzurro, che è stato protagonista assoluto nella vittoria di Lecce per 0-4 della squadra di Simone Inzaghi. Niente Roma, il giocatore rimarrà a Milano. Michele, su Radio 24 durante il programma “Tutti Convocati“, ha discusso proprio del futuro del ragazzo di Fidene. Anche il direttore di Sportitalia chiude definitivamente la telenovela, parlando in questo modo: «Abbiamo scherzato anche perché non c’era la volontà e l’interesse di qualcuno di spendere quei soldi. Nonper questa finestra invernale per la cessione didall’Inter».