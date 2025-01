Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio delle campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 La miglior marcatrice dell’incontro è Isabelle Haak, autrice di 18 punti. A quota 14 inseguono Fahr e Gicquel, che ha provato a trascinatonel secondo parziale.19.23 Terzo set leggermente più combattuto conche è rimasta in scia fino al 14-13. Da quel momento in poi le padrone di casa hanno piazzato un parziale di 11 punti a quattro che hanno decretato la fine del set e del match19.21 La diagonale di Lanier mette la parola fine su questa partita.batte3-024-17 Termina lungo il servizio di Lubian. Vola via il primo match point.24-16 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Haak sull’attacco di Alberti23-16 Aceeee di Lubian, il secondo della propria partita.22-16 Scappa lunghissima la battuta di Gray.21-16 Diagonale vincente di Gicquel.