Le pillole di Polly | recensione di La Malacarne di Beatrice Salvioni

Essere considerati dei “Malnati”, in fondo, non è poi così male. Certo, bisogna mandare giù di essere visti dalla gente come uno scherzo della natura, qualcuno che porta sfortuna e da cui non può mai venire niente di buono; inevitabilmente, così, si finisce per essere scansati da tutti come dei paria.Un vantaggio, però, c’è. Essere dei Malnati significa essere sicuri che quei pochi amici che si hanno sono veri. Sì, perché farsi vedere sempre insieme ad un reietto significa finire per essere trattato più o meno come lui, e questo lo fa solo chi nutre un affetto sincero.Lo sa bene Francesca, una sedicenne la cui migliore amica, Maddalena, è considerata dalla gente come una “Malnata”.Ma che Malnata e Malnata, pensa Francesca. La verità è che, da quando Maddalena è finita in manicomio pur di salvarla da un tentativo di stupro, Francesca non ha pace.