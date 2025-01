Ilrestodelcarlino.it - La Gumina torna al gol: "Mi mancava tanto"

La prima volta non si scorda mai. Soprattutto se è sotto la Curva Mare ed è il rigore del pareggio di una partita sofferta, tra l’altro giocata per un’ora buona in inferiorità numerica. E ancora di più perché sblocca un attaccante che non segnava dallo scorso 21 aprile. "il gol – spiega Antonino La–. Segnare, per un attaccante, è la vita. E quando non arriva, non resta altro che continuare ad allenarsi e lavorare al meglio, per poter migliorare sempre più. Ho scelto di venire a Cesena e ci sono arrivato con uno spirito di rivalsa, voglio prendere quello che non sono riuscito ad avere nell’ultimo periodo". A partire dal pareggio col Bari, un 1-1 che vale più di un punto. "Vale come una vittoria – continua il numero 27 bianconero –, perché siamo rimasti in 10 presto, ma siamo riusciti a restare squadra fino all’ultimo, per l’impegno che ci abbiamo messo, perché abbiamo dimostrato che ci siamo e perché abbiamo recuperato il risultato".