LIVE Biathlon Inseguimento femminile Anterselva 2025 in DIRETTA | Jeanmonnot fa il vuoto Wierer insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MASCHILE DIDALLE 14.5513.24 Zero di Simon che ipoteca il secondo posto.13.23sbaglia il primo ma si salva sugli altri quattro e vince la gara.13.23 QUARTO POLIGONO:entra con due errori di vantaggio sulla prima inseguitrice.13.22 Dopo 7.7 kmha 45.9? su Simon che ha perso qualcosa in questo tratto13.22 Preuss sta mettendo alle strette Richard nel tratto in salita.13.21 Ai 6.7ha un vantaggio di 41.4 su Simon, 1:08.9 su Preuss-Richard, 1:18.5 su Michelon.è nona a 2:02.613.20 Zero per Comola, Auchentaller e Passler che recuperano posizioni. Doppio errore per Carrara.13.20 Trabucchi esce dal poligono in quattordicesima posizione.13.19esce in nona posizione.