Quotidiano.net - Gianfranco Manfredi, canzoni e fumetti

Roma, 25 gennaio 2025 – No, non c’è da scomodare Francesco Guccini di “Piccola città / bastardo posto”. Anche perchéera anche un cantautore e lui lele scriveva di getto. Così come poteva essere un saggio su Rosseau o uno invece su Lucio Battisti. Un cantautore emigrato, perché a otto anni partì dal mare per raggiungere Milano. Senigallia, spiaggia di velluto, la piccola città: anche se fa 50mila anime e d’estate si moltiplica. Con un detto che fa parte ormai del suo Dna: mezza canaja. In un’intervista, uscita qualche anno fa proprio sul Carlino, ricordava come quel detto così dissacrante lo rappresentasse appieno. D’altronde, se si scorre ora la sua carriera dopo che la sua vita è giunta al capolinea (ieri, a 76 anni, dopo 24 mesi a combattere contro una malattia), definirla trasversale è quanto meno naturale.