Lanazione.it - Accattoni e lavavetri, addio multe. Il centrosinistra cancella la norma contro gli ‘spingitori di carrelli’

Leggi su Lanazione.it

Niente piùda 100 euro per glidi: la Commissione comunale Affari istituzionali ha votato ieri a maggioranza l’abolizione di un articolo del regolamento di polizia urbana (il numero 32) che prevedeva sanzioni amministrative in casi come questi, illeciti che in verità dal 2018 sono considerati reati penali e che possono dunque essere perseguiti con tanto di denuncia. Questo articolo, infatti, venne introdotto nel 2014 dalla Giunta Romizi appena insediata e oltre a vietare il lavaggio dei vetri al semaforo o chiedere l’elemosina in modo molesto, prevedeva la multa a coloro che fuori dal supermercato si offrono di aiutare gli anziani a caricare la spesa in macchina. A riassumere quanto siano state scarsamente efficaci queste misure, ci ha pensato la comandante della Polizia locale, Nicoletta Caponi: sei sanzioni in cinque anni (per altro impossibili da riscuotere) e una per l’attività di