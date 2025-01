Lapresse.it - Violenza sessuale a Palermo: condannato neuropsichiatra a 9 anni e mezzo

a 9peril 74enneMarcello Grasso. Il collegio della seconda sezione penale del tribunale del capoluogo siciliano Roberto Murgia ha sostanzialmente accolto la richiesta del pubblico ministero Giorgia Righi che chiedeva per il medico 12di reclusione. Il collegio ha poi deciso l’interdizione dalla professione medica per cinque.Grasso venne arrestato nel marzo del 2021 dopo la denuncia di tre sue pazienti che raccontarono di aver subito abusi sessuali mascherati da percorsi sensoriali per vincere stati d’ansia e mancanza di autostima. Percorsi che in realtà culminarono in pesanti palpeggiamenti. Le tre vittime, assistite dall’avvocato Monica Genovese, erano parte civile nel processo.L’imputato ha sempre respinto le accuse, sostenendo di aver soltanto curato le pazienti, anche prendendo in prestito una tecnica utilizzata in ambito teatrale.