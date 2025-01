Ilrestodelcarlino.it - Una mostra dedicata ai gatti, il ricavato all’Infermeria Felina

Un’esposizioneaiaperta a tutti. L’iniziativa, lanciata ddi Bizzuno è rivolta a tutti gli artisti del territorio di Lugo. Una ‘open call’ che ha l’obiettivo di unire creatività e amore per animali. "Cerchiamo opere ispirate al tema del gatto, simbolo di mistero, indipendenza e bellezza – spiegano dgestita da Enpa –. Pittura, ceramica, grafica, scultura o altre forme d’arte: ogni espressione è benvenuta". Le opere raccolte saranno esposte il 16 marzo prossimo presso lo spazio Lapilli Lugo, in via Garibaldi 46/1, durante una-evento il cuisarà interamente devolutoper sostenere la cura e il benessere degli ospiti. Gli artisti che vorranno partecipare dovranno consegnare le opere entro il 3 marzo 2025. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il referente di Spazio Lapilli, Sergio Nuti al numero 334.