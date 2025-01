Gqitalia.it - Sanremo 2025, ecco chi più punta alla hit e al tormentone

Leggi su Gqitalia.it

Tra produzioni ultra-levigate e ritmi che strizzano l’occhio alle classifiche, alcuni artisti in gara asembrano aver sposato una formula sicura, fatta di chitarre latine à la Angelina Mango e casse dritte da pista da ballo. Tra tutte le canzoni che abbiamo ascoltato in anteprima, quelle di Gaia, Clara, Serena Brancale e Sarah Toscano guidano questa tendenza: volutamente over produced, con effetti stratificati per essere radio-friendly, rischiano di ammiccare e basta sopra un palco così importante. E poi c’è Elodie, capace di prendere gli stessi ingredienti – bd, cassa dritta, ritornelli esplosivi – e trasformarli in pura emozione. Al contrario delle colleghe in gara, il suo brano è un perfetto equilibrio tra cuore e ritmo, dimostrando come si possa giocare con il pop senza sacrificare l’anima o venderla al diavolo.