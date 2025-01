Tpi.it - L’Europa e i colossi delle Big tech: la politica non abdichi al suo ruolo

Che il mondoBigabbia un potere e un impatto sulle nostre vite tale da influenzarle pesantemente non è una novità: quando Facebook è arrivato tra di noi non avevamo nemmeno una parola per definirlo, eppure nel tempo quel social network che all’inizio veniva usato per ritrovare vecchi compagni di scuola si è trasformato in uno strumento di comunicazione senza il quale si rischiava di restare tagliati fuori dalla società. Ma lo stesso discorso potremmo farlo per i motori di ricerca, i servizi di messaggistica, la posta elettronica, l’e-commerce, e soprattutto queiche hanno il quasi monopolio di questi settori.Sappiamo come questi strumenti si siano evoluti nel tempo, così come essi siano controllati da privati con base principalmente nella Silicon Valley, da cui gestiscono software e algoritmi secondo meccanismi decisi in base alle loro legittime necessità, trattandosi di aziende private.