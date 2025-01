Quotidiano.net - Isabella può sognare: "Vorrei festeggiare con i miei genitori"

Leggi su Quotidiano.net

Fra le nomination all’Oscar, ce n’è una che inorgoglisce l’Italia. È la candidatura come miglior attrice non protagonista perRossellini. È lei suor Agnes in Conclave di Edward Berger. Un ruolo breve, il suo: sette minuti e 53 secondi in tutto di presenza sullo schermo, pochi dialoghi, molti sguardi. Ma i suoi sono gli occhi e le orecchie del film, in qualche modo. È una presenza discreta, silenziosa, attenta e in qualche modo determinante, in quel gioco di potere tutto al maschile che è il conclave. La partita a scacchi fra cardinali, per eleggere il nuovo Papa. Un ruolo breve e cruciale, che potrebbe valere a Rossellini la definitiva consacrazione di una carriera immportante, che ha dovuto fare i conti con il peso immenso di quel cognome. Con il fatto di essere l’emanazione diretta, carnale, di due leggende della storia del cinema: papà Roberto Rossellini e mamma Ingrid Bergman; Rossellini è il regista che ha fatto conoscere in tutto il mondo il Neorealismo italiano, con la corsa della Magnani in Roma città aperta e che ha vinto la Palma d’oro al festival di Cannes, il Leone d’oro a Venezia, e ha ricevuto una candidatura ai premi Oscar; Ingrid Bergman è l’attrice che, folgorata da Roma città aperta, volò in Italia per lavorare con Rossellini, e ne divenne la moglie.