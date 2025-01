Napolipiu.com - Adeyemi-Napoli, Romano: “Trattativa in chiusura! Il prezzo sorprende”

Leggi su Napolipiu.com

: “in! Il”">Svolta improvvisa per l’erede di Kvaratskhelia: ilè vicinissimo all’accordo con il Borussia Dortmund per l’attaccante tedesco. Le cifre sono più basse del previsto.Ilsta per piazzare il colpo che potrebbe ridisegnare il futuro del proprio attacco. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Fabrizio, esperto di mercato internazionale, laper Karimcon il Borussia Dortmund è entrata nella fase decisiva.L’annuncio è arrivato direttamente dall’account X di: “e Borussia Dortmund sono ormai vicini all’accordo totale per Karim. Il trasferimento si chiuderà per una cifra inferiore ai 50 milioni inizialmente ipotizzati, con i club che stanno discutendo su una base di circa 40 milioni.