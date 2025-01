Continuano le attese in barella dei malati al Pronto Soccorso del “Moscati” ad Avellino

Leggi su Ildenaro.it

di Tony LucidoIl Sistema Sanitario Nazionale ed i piani di attuazione regionale nel tempo hanno modificato la geografia organizzativa sul territorio, modificando assetto, gestione, percorsi di urgenze ed emergenze. Tutto questo, molto spesso modificando i principi ispiratori e la filosofia della riforma sanitaria, con atteggiamenti e scelte spesso ondivaghe, quasi sempre contraddittorie, rispetto alla scelta politica iniziale, ed alla letteratura e casistica sulla acuzie.Si è voluto trasformare il SSN da capacità di servizio e di assistenza, ad un sistema dove la preminenza non è la persona, la sua cura e salvezza, ma il calcolo ragionieristico al fine di contenere costi e spese quasi come se la salvezza, la cura e la prevenzione della salute delle persone potesse essere commisurata ad un prodotto di un’azienda come un cioccolato, un vestito, un’auto o un paio di scarpe.