Inter-news.it - Cambiasso: «Asllani bene, Lautaro Martinez non si è mai perso all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

Nel post-partita di Sparta Praga-Inter ha parlato Estebana proposito del centrocampo dei nerazzurri. In particolare si è soffermato su Kristjan– Così Estebansi è espresso così a Sky Sport nel post-partita di Sparta Praga–Inter: «ha giocatocontro l’Empoli. È stata una buona uscita dell’albanese. Io vorrei citare una situazione con l’Inter di Mancini. Qualche volta giocava al posto di Maicon terzino destro Burdisso. Quando giocava l’argentino si sentiva la mancanza di Maicon. Quindi sembrava che l’argentino in quelle occasioni giocasse meno meno. Era impossibile riprodurre le giocate di Maicon. Adesso risulta pressoché impossibile sostituire Hakan Çalhano?lu che è al momento,nalmente, uno dei centrocampisti più forti in quel ruolo.