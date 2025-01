Tg24.sky.it - Ana Maria Henao, resti ritrovati non sono dell'ereditiera scomparsa ma di un animale

Per molte ore si è sperato che si potesse riaprire il casostatunitense di origini colombiane AnaKnezevich, sparita da Madrid all'inizioo scorso febbraio e i cuipotrebbero trovarsi Cogollo del Cengio, sui monti vicentini.di ossa erano stati trovati ieri nel fiume Astico, a Piovene Rocchette (Vicenza) a poca distanza da Cogollo. Una analisi approfondita ha consentito di capire in poche ore che non si trattava di frammenti non umani ma di un grosso. La segnalazione era arrivata nella serata di ieri, indicando la zona in prossimità del Ponte Pilo, e ha fatto scattare nella mattinata l'intervento dei carabinieri e del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno provveduto al recupero del materiale organico, su cui ora verranno svolti gli accertamenti.