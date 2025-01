Ti dico di Shaila e Lorenzo Grande Fratello Iago rientra e sgancia la vera bomba

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel corso della puntata del 20 gennaio del, sei ex concorrenti sono stati riammessi nel gioco, portando con sé una carica di nuove emozioni e possibili colpi di scena. Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna,Garcia e Michael Castorino sono stati inizialmente sistemati nel Tugurio, dove sono stati sottoposti al giudizio del pubblico tramite un televoto. L’arrivo di questi ex partecipanti promette di scuotere la dinamica della Casa e di innescare nuovi intrecci tra i concorrenti, con il televoto che rimarrà aperto fino alla prossima puntata, prevista per il 23 gennaio, per stabilire chi avrà la possibilità dire ufficialmente nel gioco.Tra i ritorni più attesi, c’è quello diGarcia, un concorrente molto apprezzato che era stato eliminato i primi di novembre e la sui uscita aveva fatto scatenare il pubblico a casa.