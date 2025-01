Sinner | Oggi miglior partita agli Australian Open Malessere? Ora sto bene

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo aver battuto, per la decima volta in altrettanti scontri diretti, Alex De Minaur nei quarti di finale degli2025, Jannikha commentato il match in conferenza stampa: “è stata una bellaper me. Ho servito, ho trovato il break molto presto e penso sia stata la miadel torneo fin qui. Ildell’ultimaè passato, sono riuscito a riposarmi. Ora mi sento molto meglio. Dopo il match contro Rune ho fatto delle analisi ed erano tutte negative. A volte può succedere di non sentirsimi sentivo meglio già dalla mattina, ma non aver giocato con il caldo ha sicuramente aiutato. Non penso che avrò problemi nei prossimi giorni”. Poi sul match con De Minaur: “Ogniè diversa, l’inerzia del match può cambiare da un momento all’altro.