La famiglia vuole combinare le nozze: ragazza pakistana salvata dai professori

Seregno, 22 gennaio 2025 – “Io non sarei riuscita a sottrarmi, avevo tutti contro, anche mia zia che vive a Londra. Mi dispiace per i miei familiari che mi hanno sempre trattato come una principessa, ma io non accetto un matrimonio combinato”. Con queste parole unadi 18 anni ha descritto ciò che stava vivendo a casa sua a Seregno quando ha cercato di opporsi al matrimonio forzato con un cugino di 21 anni, che i suoi genitori volevano imporle con la complicità del fratello maggiore. Un piano articolato Ora per tutti e tre si è aperto il processo al Tribunale di Monza con l’accusa di tentata induzione al matrimonio. Il Comune di Seregno si è costituito parte civile al dibattimento, che entrerà nel vivo a febbraio con le prime testimonianze. Da quando aveva 13 anni, è emerso, ladellastava lavorando a questa unione, nonostante lei non fosse d’accordo.