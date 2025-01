Puntomagazine.it - Obbligo di PEC per gli amministratori di società a partire dal 2025: novità e implicazioni

La Legge di Bilancioestende l’di Posta Elettronica Certificata anche aglidelle, con sanzioni in caso di mancata comunicazione al Registro delle Imprese.DalPEC per glidiLa Legge di Bilancioha esteso l’di dotarsi di PEC anche aglidelle imprese costituite in forma diDal 1° gennaioc’è l’di avere una PEC anche per glidi imprese costituite in forma societaria. Laè contenuta nella Legge di Bilancio(Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il comma 860 dell’articolo 1 della legge di Bilancio, infatti, modifica l’articolo 5, comma 1 del Decreto Legge 179/2012 (successivamente modificato e approvato in sede di conversione) estendendo anche aglidiunche finora riguardava soltanto le imprese individuali.