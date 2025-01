Tutto.tv - Ex gieffina protesta dopo il ripescaggio: delusione e critiche, il retroscena

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello ha portato una nuova scossa nella casa più spiata d’Italia. Al fine di risollevare gli ascolti andando incontro alle richieste dei fan, la produzione ha deciso di mettere in atto un colpo di scena coi fiocchi. All’inizio della serata andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico l’anomala scelta: gli ex concorrenti “fuoriusciti” della diciottesima edizione avrebbero avuto la possibilità di rientrare in gioco.Si è aperto così un primo televoto, per capire se i telespettatori erano intenzionati ad accettare questa svolta. Il “Sì” ha portato ad un secondo televoto, tramite il quale scegliere sei gieffini a cui dare questa occasione. A poche ore dalla fine del programma però, uno di essi ha sollevato un’aspra polemica. Concorrenti esclusi dal: esplode la polemicaI volti di coloro che hanno avuto l’opportunità di essere ripescati ieri sera splendevano di gioia ed entusiasmo.