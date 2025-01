Lettera43.it - Cosa rischia davvero l’Austria con un governo guidato dall’estrema destra

In Austria si è votato a settembre, ma il nuovoancora non c’è. Il progetto di una coalizione a tre fra i popolari della Övp, i socialdemocratici della Spö e i liberali di Neos era andato a gambe all’aria a inizio gennaio, non si sa bene per colpa di chi. Dettagli, rispetto alla prospettiva che il prossimo cancelliere a Vienna sarà Herbert Kickl, leader della Fpö, il partito dell’ultrache più di tre mesi fa aveva vinto le elezioni con il 28 per cento dei consensi. Fallita la conventio ad excludendum, i nazionalpopulisti sono rientrati in gioco e ora tirano le fila per la costruzione dell’alleanza con la Övp, al cui vertice nel frattempo è arrivato Christian Stocker al posto del dimissionario Karl Nehammer. Ammesso e non concesso dunque che i negoziati tra le due formazioni arrivino in porto, in Austria nascerà undi centro, trainato dalla frangia più estremista.