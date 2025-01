Ilnapolista.it - Anguissa è sottovalutato, è tra i più forti calciatori della Serie A (Il Guardian)

, oggi è il miglior calciatoreA (Il)Iltesse l’elogio di Frank. Lo fa nel consueto appuntamento del lunedì a firma Nicky Bandini. La giornalista si sofferma sul ruolo del calciatore del Camerun nell’intelaiatura di gioco di Conte.Il, come già Athletic, sottolinea i cambiamenti tattici studiati da Conte pere McTominay:Ci sono aspetti tattici. La ripetizione a memoria di alcuni movimenti in allenamento è stata una componente chiave dei successi passati e può portare nuovi frutti nel modo in cui André-Frank Zamboe McTominay si alternano rompendo le linee e rinforzandole.e il rapporto con ConteE ci sono anche aspetti meno tangibili. In un’intervista di inizio stagione per il canale YouTubeA,ha parlato di come Conte fosse entrato sotto la pelle dei giocatori, dichiarando: «Ti dimostra che non ci sono limiti per il tuo cuore e il tuo corpo.