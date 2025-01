Cityrumors.it - Stop alla partita: torna il razzismo nel calcio

Un gravissimo episodio di discriminazione razziale è accaduto durante ladel campionato di serie A e ha portatodenuncia da parte del calciatore Ennesimo caso disu un campo di, anzi ennesimo caso di discriminazione razziale che accade in questa stagione in uno stadio spagnolo. Il difensore del Barcellona, Alejandro Balde, si è molto lamentato, prima con il direttore di gara e poi con un duro sfogo sui social a fine, per degli insulti razzisti ricevuti dai tifosi del Getafe dagli spalti dello stadio ‘Coliseum’ durante il match tra le due squadre, finito 1-1.ilnel– Cityrumors.it – Ansa fotoNel giugno scorso c’era stata infatti la prima storica sentenza contro ilin Spagna. Furono condannati a otto mesi di carcere (oltre al divieto di poter entrare negli stadi per due anni) i tre tifosi che insultarono ripetutamente, con cori e offese di stampo razzista, il calciatore brasiliano Vinicius, durante Valencia-Real Madrid del 21 maggio 2023.