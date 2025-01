Scuolalink.it - Servizio Civile Universale: arriva la nota del MiM per le scuole superiori e i CPIA: la domanda scade il 18 febbraio

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) incoraggia la partecipazione al, evidenziandone il valore formativo e civico per i giovani. Con unainviata allee ai, il Ministero ricorda lanza del bando per la selezione di oltre 62.000 operatori volontari, fissata per il 182025 alle ore 14. L’iniziativa è presentata come un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare un anno aldella comunità, contribuendo alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana. Un’occasione di crescita personale e professionale Il MIM sottolinea come ilrappresenti un’esperienza significativa per i giovani, consentendo loro di acquisire competenze e conoscenze spendibili anche nel mondo del lavoro.