Laspunta.it - Formia secondo Comune d’Italia a rigenerare elettrodomestici per la solidarietà.

Nella Sala Sicurezza del, alla presenza delle istituzioni locali e dei partner coinvolti, sono state consegnate le prime dieci lavatrici rigenerate a famiglie in difficoltà economica.In questo modo la città diha ufficialmente presentato il progetto “Utile”, un’iniziativa che coniuga sostenibilità ambientale esociale.Un gesto concreto che testimonia l’impegno della città verso un modello di economia circolare sempre più inclusivo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione traRifiuti Zero e Dismeco, coinvolgendo CNA, Caritas del Lazio e ildiè ilin Italia, dopo Bologna, a dare vita a un progetto di economia circolare di questo tipo. Le lavatrici rigenerate saranno distribuite attraverso i centri Caritas, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.