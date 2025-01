Da Verdone a Sanremo 2024 la sorpresa Lucio Corsi | È il momento giusto per andare odio gli eterni bambini – L’intervista

Leggi su Open.online

Nella terza stagione di Vita da Carlo,assume il ruolo di direttore artistico del Festival die si ritrova a scongiurare, che interpreta se stesso, di partecipare, perché ha bisogno della sua qualità come cantautore, la qualità delle sue canzoni. Chissà se anche l’altro Carlo, Conti, il vero direttore artistico della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, si è ritrovato costretto ad inseguire l’artista classe 1993 di Grosseto per sentire suonare sul palco dell’Ariston la sua ballad Volevo essere un duro. Probabilmente no, ma che il cast da lui formato, così come quello formato dal predecessore Amadeus, avesse bisogno di un pò più di impegno per non rimanere mortificato nei meandri di hit e attività social con Fedez, Tony Effe, Achille Lauro, Elodie.