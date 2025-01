Spazionapoli.it - Via dopo 6 mesi, il Napoli ha fatto una scelta chiara: la curiosità sulla cessione

Calciomercato24 – Le ultimissime notiziedel calciatore, acquistato solo 6fa: il club azzurro haunaSono ore di attesa in casaper via di arrivi e partenze inaspettate. Mentre la formazione azzurra è prima in vetta alla classifica, diversi calciatori hanno chiesto laper giocare di più. Unainsolita, ma che mette in condizione la società a rivedere la rosa, ormai profondamente cambiata rispetto a come ha iniziato la stagione contro l’Hellas Verona alla prima giornata di Serie A. Ecco le notizie delle ultime 24 ore in casain merito al calciomercato.C’è una particolare trattativa messa in piedi da Giovanni Manna, su richiesta di un calciatore. Infatti, tra i ragazzi di Conte che hanno chiesto maggior minutaggio c’è proprio Rafa Marin, colpo estivo, mai utilizzato in campionato dall’allenatore.