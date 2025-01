Quotidiano.net - Jordanluca, nozze in passerella per i due stilisti: il fatidico “sì” e l’altare allestito nella sala defilè

Milano, 18 gennaio 2025 –in(pare proprio siano state vere)seconda giornata delle sfilate milanesi per la moda maschile, con tanto di bacio finale tra i dueJordan Bowen e Luca Marchetto che nel 2018 hanno creato il brand. Alla fine delarriva la torta di panna bianca a sei pia ni mentre sulla scena i dueascoltano con devozione le parole e le richieste di promessa per il sì dell’amica londinese Arabella che di mestiere celebrae funerali. Molto all’americana la cerimonia con grida e applausi di fans finali e i genitori dei due, mamma e papà per Luca e mamma per Jordan prima sfilano tra i modelli e alla fine li accompagnano al-pedanastanza delper lo scambio degli anelli e il rito delle