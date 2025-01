Oasport.it - Intramontabile Arianna Fontana! Campionessa d’Europa nei 1000 metri, bronzo per Elisa Confortola!

Subito grande Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Dresda. Un’eternasi tinge d’oro per la diciassettesima volta a livello continentale, conquistando la vittoria nella finale dei. La festa azzurra è completata anche dalla splendida medaglia diper, la sua prima a livello individuale in un Europeo.Una finale semplicemente perfetta per, che ha potuto sfruttare anche della presenza di Ioriatti e, con le azzurre che si sono date i cambi in maniera perfetta. Il finale è stato decisamente concitato conal comando e che ha tagliato il traguardo davanti all’ungherese Petra Jaszapati, che si è messa al collo la medaglia d’argento. Alle loro spalle sono cadute siasia Gloria Ioriatti, con la prima spinta fuori dall’olandese Zoe Deltrap, successivamente squalificata.