Lapresse.it - Gaza, Israele vota la tregua. Primi ostaggi liberi da domenica

Leggi su Lapresse.it

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha dato il suo ok all’accordo di. Contrari si sono espressi gli esponenti dell’estrema destra ultraortodossa, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. L’accordo è poi arrivato sul tavolo del governo, accompagnato dall’ennesimo appello di Gvir alle forze politiche più conservatrici affinché fermino la: “Tutti sanno che questi terroristi cercheranno di uccidere di nuovo”., iNel frattempo, però, siachesi stanno preparando ad attuare quanto concordato nell’accordo di, nonostante i ritardi nell’approvazione da parte del governo di Tel Aviv. Il cessate il fuoco, annunciato dai mediatori a Doha, è attualmente programmato per entrare in vigorealle 12.15 con ialle 16.