Vanityfair.it - Carlo Lucarelli: «La salute mentale non è una priorità per la nostra società. Io sono stato punk e dark, poi ho iniziato a scrivere di serial killer. Le mie figlie adolescenti guardano le serie coreane»

Lo scrittore torna in tv su Sky Arte con la docuLa nave dei folli, storie di personaggi considerati eccentrici dai loro contemporanei e, per questo, emarginati e incompresi: «Mi spiace molto per quello che è accaduto a Cognetti, dopo la pandemia soffriamo tutti»