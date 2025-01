Ilfattoquotidiano.it - Se le parole di Trump non sono sparate, ma un programma politico, non vanno sottovalutate

Comeinterpretate ledi Donaldsull’acquisizione della Groenlandia, l’inglobamento del Canada, il ritorno del canale di Panama agli Usa? E le sue promesse in campagna elettorale di attuare la più grande deportazione della storia, espellendo gli immigrati irregolari?provocazioni volte a catturare l’attenzione dei media, a polarizzare il dibattito?solo frasi volte a esprimere il rancore accumulato da strati sociali che si sentono non rappresentati, se non esclusi, dalla vita del Paese? O devono invece essere intese come un vero e propriosi è comportato come un “uomo di spettacolo”, come un attore che recita la parte di chi rifiuta il politicamente corretto, di chi dice finalmente le cose come stanno – evitando le fastidiose e noiose mediazioni della democrazia parlamentare – dell’uomo forte che va avanti per la sua strada, sfidando tutto e tutti? O, al contrario, crede veramente in quello che dice? Se fosse tutto parte di uno spettacolo, una sorta di prova di abilità teatrale – che offre la possibilità di dire e fare cose negate alle persone comuni, a chi non è sul palcoscenico – non dovremmo preoccuparci.